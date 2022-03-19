Верещук: в субботу в Украине откроют 10 гуманитарных коридоров

19 марта в Украине должны заработать 10 "зеленых коридоров", планируется доставка гуманитарных грузов, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге.

Донецкая область. Из Мариуполя в город Запорожье. Выехала автоколонна автобусов для перевозки мариупольцев из Бердянска в Запорожье. Также в автобусы сегодня добавляются фуры с продуктами для мариупольцев в Бердянске.

Киевская область. Из села Бервица в Бровары. Из села Бервица люди должны самостоятельно выйти к мосту в Мокреце, перейти реку Трубиж в сторону улицы Совхозная. Там их будут ждать автобусы. Бервица – Мокрец – Заворичи – Калита – Семиполки – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары.

Из города Буча в поселок Белогородка (Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Гореничи – Белогородка).

Из поселка Богдановка в город Бровары (Богдановка – Новобогдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары).

Из города Бородянка в Белую Церковь (Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочерив – Брусилов – Фастов – Белая Церковь).

Луганская область. Из города Лисичанск в город Бахмут, из города Северодонецк – в Бахмут, из города Рубежное – в Бахмут, из города Попасная в город Бахмут. В эти города планируется доставка гуманитарных грузов. Продуктов и медикаментов, а также автобусов для эвакуации людей.

Херсонская область. Планируется доставить 14 фур гуманитарной помощи в Херсон.