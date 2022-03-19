Sky News: Британия обвинила РФ в использовании переговоров для перегруппировки войск

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс обвинила Россию в использовании мирных переговоров с Украиной как возможности для перегруппировки своих сил, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Sky News.

Трасс сказала, что переговоры являются "дымовым занавесом", и она "скептически" относится к целям Кремля.

"Если страна серьезно настроена на переговоры, она не бомбит мирных жителей без разбора в этот день. То, что мы видели, – это попытка создать простор для перегруппировки россиян" , – заявила она.

"Мы не видим ни одного серьезного вывода российских войск или каких-либо серьезных предложений на столе" , — подчеркнула министр.

По словам Трасс:

"Россияне лгут, лгут и лгут. Я боюсь, что переговоры являются очередной попыткой отвлечь внимание и создать дымовой занавес".

Напомним, ранее советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мирные переговоры с Россией могут продолжаться по меньшей мере "несколько недель", хотя есть признаки того, что позиция Москвы стала "адекватнее".