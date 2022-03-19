Монастырский: большинство задержанных диверсантов – граждане Украины

Большинство из задержанных правоохранителями диверсантов являются гражданами Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский,

"Большинство являются гражданами Украины, которые некоторое время получали виды на жительство и гражданство, приезжая из других стран, или выехав с ранее оккупированных территорий. Или даже те, кто находился здесь и в течение определенного времени каким-то образом пересекал границу с РФ, там был завербован и потом выполнял определенные задания" , — сказал Монастырский.

Он также посоветовал украинцам обращать внимание на нетипичное поведение людей на улицах и в их окружении. Подчеркнул, что стоит следить за незнакомыми людьми, имеющими оружие, но не являющимися бойцами ВСУ или терробороны. Также упомянул о внезапном возвращении некоторых соседей из-за границы.

В таких случаях следует звонить на спецлинию Нацполиции 102 или в СБУ.