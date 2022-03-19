ВСУ заявили об уничтожении вражеской артиллерии в Черниговской области
В Черниговской области украинские военные нанесли удар по вражеских батареях РСЗО Ураган и самоходных артиллерийских установок 2С19 МСТА-С, сообщает Новое время.
Об этом сообщает Оперативное командование Север.
"Сегодня две батареи вражеской артиллерии последовали за российским кораблем. Так, наши защитники нанесли огневое поражение батарее РСЗО Ураган и батарее самоходных артиллерийских установок 2С19 МСТА-С", — говорится в сообщении.