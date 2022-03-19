ВСУ заявили об уничтожении вражеской артиллерии в Черниговской области

ВСУ заявили об уничтожении вражеской артиллерии в Черниговской области
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation

В Черниговской области украинские военные нанесли удар по вражеских батареях РСЗО Ураган и самоходных артиллерийских установок 2С19 МСТА-С, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Оперативное командование Север.

"Сегодня две батареи вражеской артиллерии последовали за российским кораблем. Так, наши защитники нанесли огневое поражение батарее РСЗО Ураган и батарее самоходных артиллерийских установок 2С19 МСТА-С", — говорится в сообщении.

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