Вениславский: курс на НАТО нельзя изъять из Конституции во время войны

Украина может согласиться на нейтральный статус и отказаться от курса на вступление в НАТО, убрав его из своей Конституции. Но это невозможно, пока действует военное положение, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Об этом заявил представителя президента в Конституционном суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.

"Курс Украины на членство в НАТО закреплен на уровне Конституции. Это достаточно сложная процедура внесения изменений - две сессии Верховной рады, заключение КСУ, и также необходимо помнить, что в условиях военного положения Конституция не может быть изменена, это норма самой Конституции" , - отметил он.

По его словам, что касается нейтрального статуса, то если от его закрепления в Конституции с "железобетонными юридически выверенными гарантиями безопасности" будет восстановлена территориальная целостность, станет возможным остановить войну и спасти тысячи жизней, то это может быть предметом переговоров на международном уровне.