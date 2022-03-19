ОВА: в Запорожье сегодня с 16:00 вводят комендантский час на два дня

В Запорожье решением военного командования вводят комендантский час с 16:00 19 марта до 06:00 21 марта, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Сутки 20 марта во время комендантского часа жителям Запорожья нельзя будет покидать квартиру. Исключение — воздушная тревога, во время которой необходимо спуститься в укрытие.

"Для собственной безопасности в это время не выходите на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности). Защита Запорожского края продолжается! Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Такие меры вынуждены и направлены на безопасность жителей региона" , — призвал Старух.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев также посоветовал руководителям предприятий поменять график работы, чтобы не прекращать деятельность.