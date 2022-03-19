Министр обороны Германии против создания бесполетной зоны над Украиной

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт исключила возможность создания над Украиной бесполетной зоны, сообщает Новое время.

В интервью Süddeutsche Zeitung она заявила, что это грозит «непредсказуемыми последствиями».

Также немецкий министр отметила, что НАТО ни в коем случае не станет вмешиваться в войну России против Украины.

По ее словам, Альянс «не станет воюющей стороной, и в данном отношении ничего не изменится».

Ранее президент Владимир Зеленский, выступая перед членами Конгресса США, призвал установить над Украиной режим бесполетной зоны.

В ответ в Белом доме заявили, что США не хотят ввязываться в третью мировую войну.