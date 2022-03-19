Подоляк ответил министру обороны Германии на заявление по НАТО

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление министра обороны Германии Кристине Ламбрехт о невозможности участии НАТО в войне России против Украины и создания бесполетной зоны. По его мнению, такие слова поощряют Россию к массовым убийствам, сообщает РБК-Украина.

"Немецкий министр Ламбрехт снова сказала, что НАТО не вмешается в конфликт и не создаст бесполетную зону над Украиной. Убийственно. Каждое такое заявление европейских политиков поощряет РФ к массовым убийствам в Украине. Не хотите называть войну войной и боитесь Путина, так как не делайте провокационных заявлений" , - отметил он.

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО не станет вмешиваться в конфликт и не закроет небо над Украиной из-за "непредсказуемых последствий".