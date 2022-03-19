ОВА: в результате ракетных обстрелов пригорода Запорожья 9 погибших

В результате двух ракетных обстрелов в пригороде Запорожья в пятницу, 18 марта, вечером 9 человек погибли,17 были ранены и еще 5 травмированы, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев.

Что касается наших подразделений, то в течение суток украинские защитники и защитницы Запорожского края уничтожили БТР-82 с десантом оккупантов и повредили две БМП противника, продолжая наносить огневые поражения противнику как на переднем крае, так и вглубь его оперативного построения и боевых порядков – в результате чего кафиры постоянно несут потери среди личного состава и бронированной техники.

"В настоящее время потери есть и у нас. Так, во время обстрела, 18 марта 2022 года, пригорода областного центра Запорожья в результате двух ракетных ударов девять человек погибли (из них один представитель Государственной службы чрезвычайных ситуаций) и семнадцать ранены (из них три представителя ГСЧС и два гражданских), еще пять травмированы" , - сказал Арефьев в видеообращении.

Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день противник остановлен и нет интенсивного активного противостояния, как это было еще несколько дней назад. В то же время агрессор систематически обстреливает украинские позиции, применяя минометы, танки, вертолеты и ракетные системы большой мощности.