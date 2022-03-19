В Киевской ОВА рассказали о боевых действиях в области

Ряд населенных пунктов Бучанского района находится под обстрелами врага, на территории Броварского района есть вражеская техника, в ряде громад Вышгородского района гуманитарная катастрофа, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в сообщении Киевской ОВА.

Отмечается, что в Белоцерковском и Бориспольском районах Киевской области ситуация контролируемая, ночь прошла без обстрелов.

"Бучанский район. Макаров - под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом врага. Ирпень, Буча, Гостомель, Мощун – также под обстрелами. В Бородянской, Дмитровской Бучанской и Гостомельской общинах – перемещение врага. Инфраструктура разрушена. Бучанская и Немишаевская общины – враг окопался" , – говорится в сообщении ОВА.

Что касается Броварского района, то, по информации ОВА, на территории Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской общин находится вражеская техника.

"Вышгородский район. Из-за обстрелов произошло возгорание свалки вблизи Новых Петровцев. В Иванковской, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа. Славутич полностью изолирован" , – информируют в обладминистрации.

В Фастовском и Обуховском районах, согласно сообщению, ситуация стабильная и контролируемая, но Васильковская община находится под постоянными угрозами ракетного удара.