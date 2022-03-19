ВСУ подтвердили ракетный удар по Ивано-Франковской области

Россия нанесла удары по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области. Информация о типе выпущеных ракет и данные о пострадавших уточняются, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

"Действительно враг нанес удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. Тип ракеты будет еще установлен.

У нас есть повреждения, есть разрушение. Была детонация боеприпасов. Пострадавшие уточняются".

В то же время, пока что командование Воздушных сил ВС не может подтвердить или опровергнуть информацию о заявлениях россиян об ударе авиационным ракетным комплексом "Кинжал".

"Украина, к сожалению, стала полигоном для испытания всего арсенала ракентного вооружения России. Они применяют ракеты, летящие две тысячи километров, пять с половиной тысяч километров по дальности – это и крылатые ракеты, и оперативно-тактические комплексы "Искандер", крылатые ракеты "Калибр" и другие Х-101, Х-55, Х-555.

Было заявление о "Кинжале", которым россияне хвастаются. Мы не знаем, какая на самом деле была ракета. Пока не можем подтвердить".

19 марта минобороны РФ заявило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного склада на западе Украины