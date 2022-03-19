Augsburger Allgemeine: Германия направила в Украину противопожарное оборудование

Правительство Германии направляет Украине помощь для гражданской обороны и тяжелую технику для борьбы с пожарами, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила министерша развития Германии Свенья Шульце со ссылкой на Augsburger Allgemeine.

По ее словам, в Украину была отправлена 21 портативная пожарная машина, представляющая собой прицепное пожарное оборудование, а также большое количество защитной одежды, спасательного оборудования и эвакуационного автобуса.

В понедельник, 21 марта, за ними последуют девять грузовиков, перевозящих тяжелое пожарное оборудование, а 23 марта будут отправлены около 1600 дыхательных аппаратов.

"В Украине сейчас очень важно помогать нуждающимся людям. В течение многих лет мы тесно сотрудничаем с Украиной в области политики развития. Во время войны, конечно, наши проекты не могут продолжаться как раньше. Вот почему мы действовали быстро и перераспределили средства на острейшие нужды в этой чрезвычайной ситуации" , — заявила министр.

По словам Шульце, 2 тысячи электрогенераторов, а также многочисленные емкости для воды, палатки и спальные мешки уже находятся по пути в Украину.

"Сегодняшняя задача состоит в том, чтобы изо дня в день быстро и без бюрократических проволочек оказывать помощь там, где она наиболее необходима. Мы помогаем, например, огнетушителями, сочлененными грузовиками, электрогенераторами, приютами для людей и психологической поддержкой" , — добавила министр.

Напомним, ранее правительство Германии заявило, что не будет предоставлять никаких дополнительных подробностей по поставкам оружия в Украину.