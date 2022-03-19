Нацполиция: за минувшие сутки обстреляны 8 населенных пунктов Донецкой области

За минувшие сутки российские войска обстреливали из авиации, реактивной и тяжелой артиллерии 8 населенных пунктов Донецкой области, есть погибшие и десятки раненых, повреждены минимум 37 домов и объектов инфраструктуры, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом пишет Национальная полиция Украины.

"За сутки обстрелам со стороны россиян подверглись восемь населенных пунктов. Повреждены, по меньшей мере, 37 жилых домов и объектов инфраструктуры. В результате ударов российских войск погибли и получили ранения десятки гражданских жителей. Среди пострадавших есть дети", - говорится в сообщении Нацполиции в телеграм-канале в субботу .

По информации Нацполиции, под огнем оккупантов находились Мариуполь, Авдеевка, Краматорск, Покровск, Новоселидовка, Верхнеторецкое, Крымка, Степное.

"Враг расстреливал города и села из авиации, реактивной и тяжелой артиллерии, в том числе использовались запрещенные кассетные боеприпасы. Среди гражданских объектов, которые разрушила РФ – многоэтажные и частные дома, школа, детский сад, музей, торговый центр и админздания", - отмечается в сообщении .

Полиция открыла уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность).