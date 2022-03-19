Стефанчук заявил, что его слова о НАТО "вырвали из контекста"

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что его заявление о якобы возможном внесении изменений в Конституцию относительно безальтернативности евроатлантической интеграции было "вырвано из контекста", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Стефанчука в Facebook.

"По вчерашней растиражированной якобы моей позиции относительно НАТО. В Раде я был, являюсь и буду одним из крупнейших поборников евроинтеграционного и евроатлантического направление" , — написал он.

В то же время, добавил спикер, позиция некоторых стран-членов НАТО по отношению к евроатлантическим перспективам Украины его "откровенно огорчает".

Он отметил, что сегодня Украина пытается найти оптимальный вариант гарантий безопасности.