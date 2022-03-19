Стефанчук заявил, что его слова о НАТО "вырвали из контекста"
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что его заявление о якобы возможном внесении изменений в Конституцию относительно безальтернативности евроатлантической интеграции было "вырвано из контекста", сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Стефанчука в Facebook.
"По вчерашней растиражированной якобы моей позиции относительно НАТО. В Раде я был, являюсь и буду одним из крупнейших поборников евроинтеграционного и евроатлантического направление", — написал он.
В то же время, добавил спикер, позиция некоторых стран-членов НАТО по отношению к евроатлантическим перспективам Украины его "откровенно огорчает".
Он отметил, что сегодня Украина пытается найти оптимальный вариант гарантий безопасности.
"Ищутся разные варианты — как в рамках существующих форматов, так и путем создания новых. Поэтому, комментируя этот вопрос в эфире "UAРазом" я исходил из того, что участие Рады в переговорном процессе неизбежно и определяюще. И именно Рада будет утверждать все эти предложения, которые будут поданы ей на рассмотрение. А уже дальше будет приниматься соответствующее решение. По всем правилам и регламентам. Но решение будет приниматься Радой", — подчеркнул Руслан Стефанчук.