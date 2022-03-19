Bosch полностью прекращает деятельность в России

Немецкая компания Robert Bosch GmbH заявила, что сворачивает свою деятельность в России. ﻿Такое решение было принято после того, как Украина обнаружила детали Bosch в российской военной технике, сообщает Новое время.

В компании подчеркнули, что использование ее деталей в негражданских целях противоречит ее политике.

"В связи с наличием признаков, что продукция Bosch — вопреки местным договорным соглашениям — могла использоваться в негражданских целях, мы прекратили поставки компонентов для грузовиков в Россию и российских клиентов" , — говорится в заявлении Bosch.

Компания ожидает полного прекращения производства на российских предприятиях, в том числе на заводе бытовых товаров в Санкт-Петербурге.