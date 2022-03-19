Активисты возобновили блокаду фур с РФ на границе с Польшей

На пункте пропуска пропуска Козловичи-Кукурики на границе Польши и Беларуси активисты возобновили блокаду возвращающихся из Европы в Европу в Беларусь и РФ, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщают на своих страницах участники акции, в частности, соорганизатор Женя Климакин, активистка Наталья Панченко.

Если в прошлые выходные активистов было до двух десятков, теперь - от сотни до нескольких сотен человек.

По словам Климакина, на 11 часов утра очередь из фур растянулась уже на 22 километра.

Предыдущая акция, в минувшие выходные, длилась почти трое суток, но в конце концов полиция оттеснила активистов.

С 16 марта инициативная группа анонсировала новую акцию на 19-20 марта и организовала автобусы из Варшавы для желающих поучаствовать.

Требования активистов – прекратить торговлю между странами Евросоюза и Россией.

"Каждый товар, каждый евро, подпитывающий российскую экономику - убивает украинцев. Мы можем остановить это! Призываем присоединиться к протесту всех поляков, лидеров мнений и неправительственных организаций", - отмечают на официальной странице события в Facebook .

Соорганизаторами указаны полдесятка общественных организаций и объединений, в том числе "Евромайдан-Варшава", "Украинский мир", "Украинцы в Польше", "Общепольская забастовка женщин", Фонд "Открытый диалог".