Лукашенко: Путин предлагает Украине стать такой, как Беларусь

Президент России Владимир Путин предлагает Украине такие вещи, которые происходят в Беларуси. То есть, Украина должна стать такой, как Беларусь. С определенными нюансами, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказал в интервью самопровозглашенный "президент" Баларуси Александр Лукашенко японскому телеканалу TBS.

"Она (Украина) не должна иметь ядерное оружие, не должна угрожать России, она не должна запрещать людям, которые живут в Украине, разговаривать на любом языке".

Лукашенко рассказал также, что Путин предлагает Зеленскому "абсолютно приемлемый вариант договора" и что "Россия в этой войне не проиграет".

Он снова пообещал, что

"Ни один белорусский солдат в Украине не воюет". "Мы не нападаем на Украину, мы не бомбим Украину, нас никто не просит это делать" , - заявил Лукашенко.

При это Лукашенко пригрозил, что

"Если Украина будет продолжать эскалацию в отношении Беларуси, то мы ответим". "Я практически убежден, что нам не придется воевать с Украиной" , - добавил он.