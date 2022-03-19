Премьер Польши призвал ЕС полностью запретить торговлю с РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за полный запрет на торговлю ЕС с Россией, сообщает Европейская правда.

На вопрос о протестах на границе против поставок товаров в Беларусь и Россию и о перспективах принятия лидерами ЕС решения закрыть европейские дороги для грузовиков из России, Моравецкий выразил надежду, что "будет очередное отрезвление европейских лидеров" и Совет ЕС примет очередной пакет санкций.

"Я абсолютно на стороне протестующих и еще раз обращаюсь в Европейскую комиссию как можно быстрее активизировать свои полномочия" , – заявил он.

"Польша предлагает как можно скорее добавить в этот пакет санкций торговую блокаду как для морских портов, так и запрет на сухопутную торговлю" , – сказал премьер-министр Польши.

По его словам, такой шаг "дополнительно заставит Россию задуматься о том, чтобы прекратить эту жестокую войну".

Как добавил Моравецкий, "речь идет о жизни и смерти десятков, а может, сотен тысяч человек, речь идет о суверенной стране - Украине - но и о безопасности НАТО".