Офис генпрокурора: на нужды ВСУ направят более 34 млн грн

Суд удовлетворил ходатайство о снятии ареста с вещественных доказательств и направлении их на покупку военных облигаций, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом пишет Офис генерального прокурора.

"Более 34,5 млн грн будут перечислены на специальный счет в поддержку Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении в Facebook .

Прокуроры осуществляли процессуальное руководство по уголовным производствам по незаконному завладению должностными лицами общества денежными средствами государственного бюджета при закупке специальной техники для нужд Киева.