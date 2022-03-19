Офис генпрокурора: на нужды ВСУ направят более 34 млн грн
Суд удовлетворил ходатайство о снятии ареста с вещественных доказательств и направлении их на покупку военных облигаций, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом пишет Офис генерального прокурора.
"Более 34,5 млн грн будут перечислены на специальный счет в поддержку Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении в Facebook.
Прокуроры осуществляли процессуальное руководство по уголовным производствам по незаконному завладению должностными лицами общества денежными средствами государственного бюджета при закупке специальной техники для нужд Киева.