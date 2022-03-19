КГГА: в Киеве нормализовалось состояние воздуха

Состояние воздуха в Киеве около 12 часов утра уже нормализовалось, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил руководитель управления экологии КГГА Александр Возний.

Отмечается, что датчики мониторинга показали, что состояние воздуха в Киеве нормализовалось.

"Опасность миновала, поэтому предварительные рекомендации отменяются", - говорится в сообщении .

Поэтому теперь уже не обязательно держать окна закрытыми и оставаться дома.

В Киеве нормализовалось состояние воздуха (facebook.com/oleksandr.voznyy)

Ранее мы сообщали, что Киев и область накрыл смог. В 8 часов утра концентрация смога в воздухе была превышена более чем в 32 раза.