КГГА: в Киеве нормализовалось состояние воздуха
Состояние воздуха в Киеве около 12 часов утра уже нормализовалось, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщил руководитель управления экологии КГГА Александр Возний.
Отмечается, что датчики мониторинга показали, что состояние воздуха в Киеве нормализовалось.
"Опасность миновала, поэтому предварительные рекомендации отменяются", - говорится в сообщении.
Поэтому теперь уже не обязательно держать окна закрытыми и оставаться дома.
Ранее мы сообщали, что Киев и область накрыл смог. В 8 часов утра концентрация смога в воздухе была превышена более чем в 32 раза.