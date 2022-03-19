Шмыгаль: принятые решения уже привели к снижению цен на топливо на АЗС
Премьр-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что принятые властями решения уже привели к снижению цен на топливо на АЗС на 5-10 грн за литр, сообщает Интерфакс-Украина.
«Первые результаты решений правительства и Верховной Рады относительно цен на топливо. Мы убрали акциз, снизили НДС до 7%, ввели новую ценовую формулу. В настоящее время АЗС уже снизили цену минимум на 5 грн. В некоторых сетях понижение и по бензину, и по дизелю достигает 10 грн за литр», - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.
Отмечается, что рынок горючего сейчас переживает сильную трансформацию, поскольку теперь весь импорт идет из Европы.
«По новым правилам уже заехали первые 1000 тонн горючего. Дальше последуют большие объемы. Цены стабилизируются вместе со стабилизацией поставок и насыщением рынка», - прогнозирует премьер.