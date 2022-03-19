Шмыгаль: принятые решения уже привели к снижению цен на топливо на АЗС

Премьр-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что принятые властями решения уже привели к снижению цен на топливо на АЗС на 5-10 грн за литр, сообщает Интерфакс-Украина.

«Первые результаты решений правительства и Верховной Рады относительно цен на топливо. Мы убрали акциз, снизили НДС до 7%, ввели новую ценовую формулу. В настоящее время АЗС уже снизили цену минимум на 5 грн. В некоторых сетях понижение и по бензину, и по дизелю достигает 10 грн за литр», - написал Шмыгаль в Телеграм-канале .

Отмечается, что рынок горючего сейчас переживает сильную трансформацию, поскольку теперь весь импорт идет из Европы.