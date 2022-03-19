Вучич: почему НАТО не бомбит Москву, как когда-то Белград

Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире риторически поинтересовался, почему НАТО в нынешней ситуации не бомбит Москву так, как Белград во время Косовской войны в 1999 году, сообщает Европейская правда.

Вучич в студии сербского телеканала TV Prva риторически спросил у собравшихся, почему "мировые бездельники" ("svetski mangupi") не бомбили Москву, а бомбили Белград. По его мнению, причина в том, что в международных отношениях уважается право более сильного, а о морали не может быть и речи.

"Сербия уважает международное публичное право. Знаете, кто это может сказать? Сербия может сказать и Украина может сказать. Две пострадавшие несчастные страны. Все остальные говорят при некоторых обстоятельствах", - сказал Вучич .

Еще до начала полномасштабной войны Вучич заявил, что осудит признание Россией независимости ОРДЛО, если президент Украины Владимир Зеленский публичн осудит натовскую бомбардировку Сербии в 1999 году.

Отметим, что Сербия, которая всегда симпатизирует России, с началом полномасштабной войны РФ против Украины заняла неоднозначную позицию, стараясь не портить отношения ни с Кремлем, ни с Европой.

Сербия не голосовала за санции против России в Совете Европы и не сразу поддержала санкции ЕС.

"Сербские авиалинии" первое время позволяли россиянам обходить ограничения на полеты, хотя впоследствии вернули довоенное количество рейсов.

Одно из самых популярных изданий Сербии, таблоид Вечерние новости, предельно лояльное к правящей партии и продвигающее партийную линию, ведет антиукраинскую пропаганду с распространением российских фейков о событиях во время войны в Украине.