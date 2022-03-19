Главнокомандующий ВСУ призвал украинских политиков не раскалывать страну

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный призывал политиков, которые находятся в тылу и говорят об оперативной обстановке и якобы подготовке к сдаче страны, не раскалывать Украину такими заявлениями, сообщает Интерфакс-Украина.

"Хочу обратиться к политикам, которые, находясь в тыловых городах, рассказывают об "измене" и дают "оценки" оперативной обстановке. Своими безответственными заявлениями, например, о том, что противник якобы что-то без проблем взял или что якобы готовится сдача страны, вы оскорбляете наших воинов" , - говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ.

Он подчеркнул:

"Силы обороны героически противостоят противнику, которого называли второй армией в мире… Идут 24-е сутки нашего сопротивления полномасштабной агрессии. Сопротивление, которое стало возможным благодаря национальному единству, нашей подготовке и мотивации".

В этом контексте Залужный призвал:

"Я обращаюсь к вам: не унижайте наших защитников своими "экспертными оценками". Это ведь не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети".

Главком ВСУ добавил:

"Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы - заботитесь о ее развитии и не мешаете нам. Желающих защищать страну приглашаю в ряды Вооруженных Сил. Призываю – не раскалывайте государство!"