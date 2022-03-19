ВСУ: россияне пытаются подготовиться к атаке от Сум по двум направлениям

Российская армия пытается подготовиться к наступлению в направлении от Сум на Тростянец, Ахтырку и Полтаву, а также на Прилуки и Киев, кроме того пытается блокировать Сумы и Чернигов, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 12:00 субботы 19 марта.

"По направлению на Сумы и Ахтырку подразделения из состава 1-й танковой армии противника активных наступательных действий не ведут, сосредотачивают усилия на блокировке города Сумы.

Враг пытается осуществить подготовку к наступательным действиям в направлении населенных пунктов Тростянец, Ахтырка, Полтава, частью сил – на Прилуки и Киев" , – говорится в сообщении.

На Северском направлении враг силами отдельных подразделений Центрального военного округа пытается действовать в районах населенных пунктов Любеч, Славутич, Ковпита, Золотинка, Мена, Нежин, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. Это населенные пункты в Сумской, Черниговской и Киевской областях.

"Активных наступательных действий не проводил", - уточняет Генштаб ВСУ .

Продолжается частичная блокировка города Чернигова, враг производит артиллерийские обстрелы густонаселенных районов.

Силами до трех бригад пытается удерживать оборонные позиции в районах населенных пунктов Любеч, Михайло-Коцюбинское, Якубовка, Шестовица, Золотинка, Ягодное, Лукашовка, Киселевка. Существенные изменения в составе и характере действий врага не отмечены.

В то же время, на 24 сутки войны "главные задачи разгрома группировок Вооруженных Сил Украины, окружения Киева, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и установления контроля над левобережной частью Украины не выполнены".