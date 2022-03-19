ВСУ: россияне пытаются подготовиться к атаке от Сум по двум направлениям
Российская армия пытается подготовиться к наступлению в направлении от Сум на Тростянец, Ахтырку и Полтаву, а также на Прилуки и Киев, кроме того пытается блокировать Сумы и Чернигов, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 12:00 субботы 19 марта.
"По направлению на Сумы и Ахтырку подразделения из состава 1-й танковой армии противника активных наступательных действий не ведут, сосредотачивают усилия на блокировке города Сумы.
Враг пытается осуществить подготовку к наступательным действиям в направлении населенных пунктов Тростянец, Ахтырка, Полтава, частью сил – на Прилуки и Киев", – говорится в сообщении.
На Северском направлении враг силами отдельных подразделений Центрального военного округа пытается действовать в районах населенных пунктов Любеч, Славутич, Ковпита, Золотинка, Мена, Нежин, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. Это населенные пункты в Сумской, Черниговской и Киевской областях.
"Активных наступательных действий не проводил", - уточняет Генштаб ВСУ.
Продолжается частичная блокировка города Чернигова, враг производит артиллерийские обстрелы густонаселенных районов.
Силами до трех бригад пытается удерживать оборонные позиции в районах населенных пунктов Любеч, Михайло-Коцюбинское, Якубовка, Шестовица, Золотинка, Ягодное, Лукашовка, Киселевка. Существенные изменения в составе и характере действий врага не отмечены.
В то же время, на 24 сутки войны "главные задачи разгрома группировок Вооруженных Сил Украины, окружения Киева, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и установления контроля над левобережной частью Украины не выполнены".
"Отчасти врагом достигнута цель на Донецком направлении. Противник остановлен в направлении на Николаев", – отметил Генштаб ВСУ.