Ламбрехт: ФРГ рассматривает возможность предоставления Украине дополнительного оружия

Германия рассматривает возможность предоставления Украине дополнительного оружия для самозащиты, но никакие детали раскрывать не будут, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила министр обороны Кристине Ламбрехт.

Она отметила, что видит "мало дальнейших возможностей" для предоставления оружия через Бундесвер.

"Варианты через Бундесвер иссякли. Мы исследуем, какие есть другие возможности" , - сказала министр.

По её словам, в правительстве обсуждают закупку оружия для Украины. Если речь будет идти о закупке оружия у немецких компаний оборонпрома и доставке в Украину, отвечать за вопрос будет Министерство экономики.

Ламбрехт отметила, что в правительстве позаботятся, чтобы предстоящая поставка не стала целью для России.