Украинская спортсменка завоевала золото на ЧМ по легкой атлетике
Украинская спортсменка Яросалава Магучих завоевала «золото» в прыжках в высоту на Чемпионате Мира по легкой атлетике, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
«Украинские спортсмены тоже имеют свой фронт! Несмотря ни на какие преграды, Яросалава Магучих завоевала «золото» в прыжках в высоту на Чемпионате Мира по легкой атлетике в помещении в г. Белград (Сербия)», - написал Гутцайт в Facebook.
Министр поздравил спортсменку и весь тренерский состав.