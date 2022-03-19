Украинская спортсменка завоевала золото на ЧМ по легкой атлетике

Украинская спортсменка Яросалава Магучих завоевала «золото» в прыжках в высоту на Чемпионате Мира по легкой атлетике, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

«Украинские спортсмены тоже имеют свой фронт! Несмотря ни на какие преграды, Яросалава Магучих завоевала «золото» в прыжках в высоту на Чемпионате Мира по легкой атлетике в помещении в г. Белград (Сербия)», - написал Гутцайт в Facebook .

Министр поздравил спортсменку и весь тренерский состав.