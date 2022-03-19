ООН: заявления России об украинском биологическом оружии являются фейком
Верховный представитель по вопросам разоружения ООН Изуми Накамицу заявила, что заявления России об украинском биологическом оружии являются фейком. Она подтвердила, что в Украине нет подобных лабораторий, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба ООН.
Отмечается, что на заседании ООН подтвердили, что ни у границ с Россией, ни на остальной территории Украины нет лабораторий биологического оружия.
Вместо этого в Украине есть несколько государственных медицинских учреждений, которые поддерживают США, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), другие правительства и международные учреждения.
В свою очередь решение ООН прокомментировал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. Он поблагодарил Организацию за опровержение российских фейков.
"ООН опровергла российские фейковые новости о лабораториях биологического оружия в Украине. Все попытки России создать лживые поводы своей варварской войны с Украиной обречены на провал", - написал он.
Напомним, ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что ООН не исключает подготовку Россией биологической или химической атаки в Украине.