В Рубежном в результате обстрела обрушился дом: погибли дети
В результате обстрела жилого дома в городе Рубежное Луганской области, три человека, в том числе двое детей, погибли. Одного ребенка удалось спасти, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В результате обстрела произошло разрушение жилого дома в городе Рубежное, под завалами оказались люди. На место происшествия прибыло пожарно-спасательное подразделение ГСЧС Луганской области.
"Из-под завала сначала достали двоих детей без признаков жизни, спасатели сделали сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, по прибытию работники экстренной медицинской помощи констатировали смерть детей", - отмечено в сообщении.
"Спасатели продолжили разбирать завалы и нашли женщину и одного ребенка. В настоящее время медицинские работники констатировали смерть женщины. Ребенок спасен, его состояние стабильное, удовлетворительное", - добавили в ГСЧС.