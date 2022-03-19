В Рубежном в результате обстрела обрушился дом: погибли дети

В результате обстрела жилого дома в городе Рубежное Луганской области, три человека, в том числе двое детей, погибли. Одного ребенка удалось спасти, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В результате обстрела произошло разрушение жилого дома в городе Рубежное, под завалами оказались люди. На место происшествия прибыло пожарно-спасательное подразделение ГСЧС Луганской области.

"Из-под завала сначала достали двоих детей без признаков жизни, спасатели сделали сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, по прибытию работники экстренной медицинской помощи констатировали смерть детей" , - отмечено в сообщении.