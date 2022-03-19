Президент Владимир Зеленский встретился с бойцами КОРД, которым вручил государственные награды, сообщает Украинская правда.

На видео видно, как президент благодарит бойцов за службу и вручает медали "Защитнику Отчизны".

"Бойцы КОРДа работают над обнаружением диверсионно-разведывательных групп, реагируют на оперативную информацию о возможных действиях врага, приобщаются к охране административных зданий государственного значения и при необходимости дают вооруженный отпор вражеским силам".