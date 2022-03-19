Госспецсвязи: с 15 февраля было более 3000 DDoS-атак

Количество кибератак на критическую информационную инфраструктуру Украины не снижается с начала военных действий. С 15 февраля Украина испытала более 3000 DDoS-атак, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Государственная служба специальной связи и защиты информации.

Отмечают, что российские хакеры атакуют информационную инфраструктуру. Самыми популярными видами атак остаются фишинговые рассылки, распространение вредоносного программного обеспечения и DDoS-атаки. Рекордом стали 275 DDoS-атак в день. Самые мощные превышали 100 Gbps.

"Хакеры в первую очередь атакуют информационные ресурсы государственных органов, учреждений и компаний финансового сектора и телекоммуникаций. Несмотря на это все сервисы работают и доступны для пользователей.