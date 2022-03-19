Минобороны: за несколько последних дней враг был отодвинут от Киева на 70 км

За несколько последних дней враг был отодвинут от Киева приблизительно на 70 км, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык.

"Существенных изменений в оперативной обстановке у нас на данный момент не произошло. Противник остановлен практически на всех направлениях, где он наступал. На некоторых направлениях враг был отброшен, в частности в несколько последних дней от столицы враг был отодвинут на приблизительно 70 км", - сказал Мотузянык на брифинге в Украинском медиа центре в Киеве в субботу .

В то же время он подчеркнул, что Мариуполь обороняется.

"Этот город врагу мы не отдадим", - заверил Мотузянык .

Крое того, спикер указал, что в течение последних суток ситуация в Ирпене, Буче, Броварах ситуация также не изменилась.