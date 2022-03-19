ОГА: под угрозой затопления в Киевской области оказалось село в Демидове
В Демидове Киевской области, где ведутся активные бои украинских защитников с российскими оккупантами, есть угроза затопления села. Вода поступает из Киевского водохранилища через разрушенную плотину, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.
Уровень воды на пойме реки Ирпень достиг максимально допустимого уровня.
"Дальнейший рост уровня воды приведет к затоплению дорог и подвалов и практически исключит возможность эвакуации жителей, передачи лекарств и продуктов", - говорится в сообщении.