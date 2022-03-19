Минобороны уточняет информацию о возможном использовании РФ гиперзвуковых ракет

Министерство обороны Украины уточняет информацию о возможном использовании Россией гиперзвуковых ракет против Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил спикер Миниобороны Александр Мотузянык.

"Мы слышали это заявление Министерства обороны РФ. Эта информация со временем будет обнародована, на данный момент она уточняется. Означать это может следующее. В течение всех дней, когда Россия ведет против нас войну, видимо, огромный арсенал высокоточного оружия Россия уже использовала, и на данный момент пытается вводить новые образцы вооружения, о которых было заявлено РФ" , - сказал Мотузянык на брифинге.

Также он отметил, что Минобороны на данный момент не подтверждает информацию о гибели украинских солдат от гиперзвуковой ракеты.