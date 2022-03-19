Джонсон: нормализация отношений с Путиным будет ошибкой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что нормализовать отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным после событий на Украине - было бы ошибкой. Действия главы Кремля можно объяснить тем, что он испугался возможной революции в своей стране, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет The Telegraph.

"Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же ошибку", - заявил Джонсон .

Также премьер отметил, что действия Путина объясняются тем, что он испугался украинской модели у себя в России и запаниковал перед возможностью революции в Москве.

Война России против Украины длится двадцать четыре дня.