ГУР опубликовало данные россиян, сбрасывающих бомбы на украинские города
Главное управление разведки Минобороны опубликовало список российских военных авиационного полка из Ростовской области, наносящих бомбовые удары по мирным гражданам Украины, сообщает Украинская правда.
Речь идет о военнослужащих 559 бомбардировочного авиационного полка (воинская часть 75392) г. Морозовск Ростовской области.
Список содержит должность, звание, фамилию, имя и отчество, дату рождения, личный номер и код подразделения.
Всего в опубликованном списке данные 406 человек.
С ним можно ознакомиться здесь.