ОВА: украинская ПВО уничтожила вражеский вертолет над Киевской областью

Противовоздушная оборона Сухопутных войск Украины сбила боевой вертолет российских оккупантов в небе над Киевской областью, сообщает Деловая столица.

Об этом в Telegram написал глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"Сегодня, в Бучанском районе, подразделениями ПВО СВ Украины сбит вражеский боевой вертолет К-52! Минус еще один вражеский "Аллигатор"! Вертолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер". Спасибо ребятам за защиту нашего неба. Победа будет за нами" , — написал Павлюк.

Напомним, в Луганской области из переносного зенитного ракетного комплекса "Стингер" украинские военные сбили ракету, выпущенную из комплекса "Точка У".