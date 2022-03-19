Sky News: Британия вводит бесплатный проезд поездом для украинских беженцев

В Великобритании украинским беженцам предлагают бесплатные железнодорожные перевозки. Чтобы воспользоваться таким проездом, необходимо предъявить паспорт гражданина Украины, а также билет, удостоверяющий прибытие в страну, сообщает РБК-Украина.

Указано, что такое нововведение начнет действовать в стране с завтрашнего дня, пишет Sky News.

Как рассказал директор Rail Delivery Group (RDG) Жак Старр, схема, направленная на то, чтобы помочь людям как можно быстрее добраться в Британии пунктов назначения.

"Беженцы должны будут предъявить украинский паспорт и посадочный талон или билет с указанием их прибытия в Великобританию, чтобы получить бесплатный проезд" , - говорится в сообщении.

Указано, что бесплатный проезд будут предоставлять все операторы поездов в Великобритании, при этом многие операторы автобусов также предлагают бесплатные поездки в конечные пункты назначения.

Известно, что воспользоваться такой услугой могут украинцы, прибывшие в Великобританию за последние 48 часов.

По словам пресс-секретаря RDG, инициатива продлится три месяца, а затем будет пересмотрена.