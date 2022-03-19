В ОП призывают Китай присоединиться к цивилизованным странам против России

В Офисе президента Украины призвали Китай стать частью глобальной системы безопасности, присоединившись к цивилизованным странам и поддержав антироссийскую коалицию, сообщает Деловая столица.

Об этом написал советник главы Офиса президент Михаил Подоляк в Twitter.

"Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если примет правильное решение — поддержать коалицию цивилизованных стран и осудить варварство РФ. Это шанс сидеть за столом на равных. Европейцы и США должны четко объяснить Пекину разницу между 1,6 трлн и 150 млрд долларов (имеется в виду годовой объем торговли КНР с ЕС и РФ соответственно, — ред.)" , — отметил Подоляк.

Напомним, по информации западных СМИ, Россия обратилась в Китай с просьбой предоставить ей военную технику для войны в Украине, а также экономическую помощь по смягчению действия санкций. Китай, со своей стороны, поспешил опровергнуть такие сообщения.

Впоследствии США сообщили союзникам, что Китай сигнализировал о своей готовности оказать России военную поддержку. Также США предупредили Китай о последствиях любой поддержки России.

В пятницу президент США Джо Байден провел разговор с главой КНР Си Цзиньпином и призвал его оказать влияние на российское руководство для разрешения ситуации в Украине.