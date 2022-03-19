Глава УЗ: железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет
Глава правления Укразализныци Александр Камышин поблагодарил честных работников железной дороги Беларуси за то, что между Беларусью и Украиной больше нет железнодорожного сообщения, сообщает Новое время.
Об этом он заявил в эфире Настоящего времени.
"Я недавно обращался с призывом к белорусским железнодорожникам не выполнять преступные приказы и не вести российские военные эшелоны в сторону Украины. На сегодняшний день я могу сказать, что ж/д сообщения между Украиной и Беларусью нет", — сообщил Камышин.
Он также отметил, что не будет уточнять детали, однако благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают.
"Я верю в то, что среди белорусов, а особенно среди белорусских железнодорожников, еще остались честные люди, и я бы не хотел их подставлять за то, что происходит на сегодняшний день среди железнодорожников Беларуси. […] Я уверен, что честные люди в этой организации сумеют остановить работу железных дорог Беларуси по направлению перевозок военных эшелонов в сторону Украины", — добавил глава правления УЗ.