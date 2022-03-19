Глава УЗ: железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет

Глава правления Укразализныци Александр Камышин поблагодарил честных работников железной дороги Беларуси за то, что между Беларусью и Украиной больше нет железнодорожного сообщения, сообщает Новое время.

Об этом он заявил в эфире Настоящего времени.

"Я недавно обращался с призывом к белорусским железнодорожникам не выполнять преступные приказы и не вести российские военные эшелоны в сторону Украины. На сегодняшний день я могу сказать, что ж/д сообщения между Украиной и Беларусью нет" , — сообщил Камышин.

Он также отметил, что не будет уточнять детали, однако благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают.