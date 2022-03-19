ОГА: российские войска отодвигаются от Николаева

Российские оккупационные войска отступают от Николаева, заявил глава ОГА Виталий Ким, сообщает Украинская правда.

Об этом Ким рассказал в эфире телемарафона.

﻿"Ситуация, как говорят в последнее время, "лучше, чем вчера". Враг продолжает обстреливать жилые кварталы из реактивной артиллерии и реактивных снарядов, делает это с расстояния 50-70 километров.

Сейчас россияне отодвигаются от Николаева в другом направлении".

Ким не предоставляет дополнительной информации, ссылаясь на военную тайну.