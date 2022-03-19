Зеленский выступил перед парламентариями Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением перед парламентом Швейцарии, призвав заморозить счета и активы чиновников России, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствует трансляция его обращения.

"Я хочу чтобы вы стали как украинцы в борьбе против зла. Чтобы не было вопроса о ваших банках, где хранятся деньги всех тех, кто развязал эту войну. Это болезненно и это неприятно, но это также борьба против зла, чтобы было полное замораживание их активов и счетов. Это нужно. Это большая борьба. Вы это можете" , — заявил Зеленский.

При этом он призвал арестовывать недвижимость подсанкционных лиц в Швейцарии.

"Это было бы справедливо лишить их этой привилегии. Лишить того, что они забирают у нас. Я хочу, чтобы вы были как украинцы в вопросе бизнеса, который работает в России, несмотря на убитых детей, людей, разрушенные города" , — добавил он.

Напомним, 16 марта ранее нейтральная Швейцария вслед за Европейским Союзом ввела санкции против 197 физических лиц и еще девяти структур РФ.