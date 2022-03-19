Bloomberg: Болгария откажется от российского газа до конца года

Болгария не будет продлевать контракт с российским "Газпромом", истекает в конце этого года, из-за войны Кремля в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом в эфире Нацрадио Болгарии заявил вице-премьер и министр финансов страны Ассен Васильев со ссылкой на Bloomberg.

"В этой ситуации никаких переговоров с "Газпромом" быть не может, — сказал Васильев .

По его словам, власти страны уже провели переговоры с Грецией и Турцией по поводу использования существующей инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа. Также Васильев сообщил, что планируется увеличить поставки из Азербайджана, с которым у Болгарии уже есть контракт.

Болгарский чиновник также выразил надежду на то, что к концу лета будет разработан совместный механизм Евросоюза по поставкам. Это позволит странам-членам ЕС договориться о более выгодных ценах.

Напомним, Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало Европу не подписывать новые контракты с "Газпромом" и представило план сокращения российского газового импорта в регион.