В Раде готовят меры в отношении иностранных компаний, оставшихся на рынке РФ

В Верховной Раде занимаются предварительной подготовкой специального законопроекта в отношении компаний, которые так и не решились покинуть российский рынок, сообщает UBR.

Парламентарии ознакомились с предложениями, рекомендациями и комментариями. Об этом сообщил замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

В итоге получили такие сводные предложения:

запрет деятельности;

национализация активов;

ограничение деятельности – спецрегулирование, снятие моратория на проверки, ужесточение требований к лицензии и т. п.;

введение специальных налогов, таможенных ставок и квот;

ограничение на вывод дивидендов;

внедрение специальной маркировки;

внедрение сегрегации продаж – отдельная полка в магазине;

запрет на государственную поддержку;

запрет на участие в публичных закупках;

внедрение государственного публичного перечня компаний, поддерживающих терроризм/войну.

"Будем дальше обсуждать и переводить лучшие идеи уже в конкретный текст законопроекта" , – отметил Железняк.

Напомним, швейцарская Nestle отказалась полностью прекращать работу в России. Премьер-министр Украины Денис Шмыгать провел беседу с CEO Nestle Марком Шнайдером о побочном эффекте пребывания на российском рынке, но не нашел понимания.