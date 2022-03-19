В Раде готовят меры в отношении иностранных компаний, оставшихся на рынке РФ
В Верховной Раде занимаются предварительной подготовкой специального законопроекта в отношении компаний, которые так и не решились покинуть российский рынок, сообщает UBR.
Парламентарии ознакомились с предложениями, рекомендациями и комментариями. Об этом сообщил замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
В итоге получили такие сводные предложения:
- запрет деятельности;
- национализация активов;
- ограничение деятельности – спецрегулирование, снятие моратория на проверки, ужесточение требований к лицензии и т. п.;
- введение специальных налогов, таможенных ставок и квот;
- ограничение на вывод дивидендов;
- внедрение специальной маркировки;
- внедрение сегрегации продаж – отдельная полка в магазине;
- запрет на государственную поддержку;
- запрет на участие в публичных закупках;
- внедрение государственного публичного перечня компаний, поддерживающих терроризм/войну.
"Будем дальше обсуждать и переводить лучшие идеи уже в конкретный текст законопроекта", – отметил Железняк.
Напомним, швейцарская Nestle отказалась полностью прекращать работу в России. Премьер-министр Украины Денис Шмыгать провел беседу с CEO Nestle Марком Шнайдером о побочном эффекте пребывания на российском рынке, но не нашел понимания.