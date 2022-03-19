Подоляк отреагировал на инициативу Польши по "Плану Маршала №2" для Украины

У Зеленского отреагировали на инициативу Польши по созданию для Украины "Плана Маршала №2" для ее восстановления после войны. Там заявили, что это прежде всего моральная ответственность тех, кто не хочет стоять рядом, когда ракеты России бьют по украинским городам, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"План Маршалла 2.0. - это моральная ответственность тех, кто не хочет стоять рядом, когда ракеты РФ бьют по нашим городам. Разрушение гражданской инфраструктуры-это война РФ против Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий безупречен в своей инициативе помочь восстановиться - искренний друг" , - написал Подоляк.

Напомним, сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС должен разработать план восстановления Украины по аналогии с "Планом Маршалла", в частности при поддержке самых богатых стран Союза и пообещал поднять этот вопрос на заседании Совета Европы.