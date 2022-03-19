Северная Македония упразднила безвизовый режим для россиян

Правительство Северной Македонии восстановило для граждан РФ необходимость получения визы перед въездом в страну, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет официальный сайт МИД.

Теперь македонские пограничники потребуют визы от россиян. Эта информация указана в соответствующем разделе сайта министерства иностранных дел.

Ранее граждане РФ могли путешествовать в Северную Македонию с загранпаспортом и приглашением или подтверждением туристической поездки. Обычно такой режим поездок македонские власти продолжали ежегодно 16 марта на новые 12 месяцев.

Перед Северной Македонией ограничения на въезд россиян ввела Эстония. Она перестала выдавать гражданам РФ туристические визы. Латвия и Чехия приостановили выдачу виз вообще.

Напомним, что Болгария решила отказаться от закупки газа из РФ.