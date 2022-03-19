Мэр: оккупанты насильно вывезли в Россию несколько тысяч мариупольцев

Оккупанты насильно вывозят в Россию жителей Мариуполя. Только за последнюю неделю на российскую территорию отправлено несколько тысяч мариупольцев, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

"За последнюю неделю несколько тысяч мариупольцев было вывезено на территорию России. Оккупанты незаконно вывозили людей из Левобережного района и убежища в здании спорт-клуба, где от постоянных бомбежек скрывалось более тысячи человек (в основном женщины и дети). В этих районах шли боевые действия. Для сохранения жизней мариупольцев ВСУ отошли от мест массового скопления людей, чем и воспользовалась сторона агрессора" , - рассказал Бойченко.

По его словам, захваченных мариупольцев вывозили в "фильтрационные лагеря", где оккупанты проверяли телефоны и документы людей, а после проверки часть мариупольцев перенаправляли в отдаленных городов России, судьба остальных остается неизвестной.