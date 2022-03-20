Британская разведка: РФ не смогла получить контроль над украинским небом

Британская разведка заявила, что Россия не смогла получить контроль над воздушным пространством Украины, сообщает Новое время.

По их данным, российские войска в основном полагаются на оружие, запускаемое из относительной безопасности воздушного пространства РФ для нанесения ударов по целям на территории Украины.

Получение контроля над воздушным пространством было одной из главных целей России в первые дни войны, и продолжающаяся неспособность сделать это значительно замедлила их оперативный прогресс.