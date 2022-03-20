Джонсон предлагал Зеленскому убежище в Британии и получил отказ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что в начале полномасштабного вторжения РФ предлагал президенту Украину Владимиру Зеленскому убежище в Соединенном королевстве, но тот отказался, сообщает Новое время.

Об этом британский лидер рассказал в интервью Sunday Times, отметив, что предоставление убежища президенту Украины и его семье обсуждалось.

По словам премьера, Зеленский всегда ясно давал понять, что останется в Украине, и что его долг — оставаться с соотечественниками. Также он сказал, что восхищается им.

"Он абсолютно очаровательный парень, но также оказался вдохновителем для многих людей и героическим военным лидером" , — заявил Джонсон.

В начале полномасштабного вторжения РФ сообщалось, что власти США предлагали Зеленскому оказать помощь в эвакуации, если в этом возникнет необходимость, но тот отказался.