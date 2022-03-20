Горсовет: оккупанты сбросили бомбу на школу искусств в Мариуполе

19 марта российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Мариуполе, где укрывались жители, здание разрушено, люди находятся под завалами, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

"Вчера (19 марта – ред.) российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где укрывалось около 400 мариупольцев – женщины, дети и старики" , – заявили в горсовете.

Здание школы разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.

В горсовете отметили, что российские оккупанты продолжают геноцид украинского народа и мирных жителей Мариуполя.