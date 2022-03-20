СНБО обязал все информационные каналы транслировать телемарафон

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обязал все информационные каналы транслировать телемарафон единых новостей. Президент Владимир Зеленский уже ввел это решение в действие, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Согласно решению, в условиях военного положения приоритетным вопросом нацбезопасности является реализация единой информационной политики. Такая политика обеспечивается путем объединения всех общенациональных телеканалов (информационного и/или информационно/аналитического наполнения) на платформе стратегической коммуникации, которой определен круглосуточный информационный марафон "Единые новости #UАразом".